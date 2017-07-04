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Общество

Дело Текебаева. В суде будут допрашивать нынешнего главу компании MegaCom

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня продолжаются слушания по уголовному делу против депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. На процессе будут допрашивать очередных свидетелей со стороны гособвинения.

Допрос российского бизнесмена Леонида Маевского — основного свидетеля гособвинения - также должен был продолжиться сегодня, однако он не явился в суд.

Напомним, все обвинения Текебаева и Чотонова в коррупции строятся на показаниях именно Леонида Маевского. Он ранее написал заявление в ГКНБ о том, что передал Текебаеву и Чотонову $1 миллион за продвижение сделки по MegaCom.

Нынешний глава компании MegaCom Азат Базаркулов в 2010 году работал внешним управляющим в ЗАО «Альфа Телеком».

Адвокаты подсудимых сегодня внесли ходатайство о допросе переводчика, который проходил на следствии свидетелем. Суд ходатайство удовлетворил.

Суд отклонил другое ходатайство защиты подсудимых - о переносе процесса в связи с тем, что в суд прибыл новый представитель обвинения.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции и содержатся в СИЗО ГКНБ.
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