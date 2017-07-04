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Общество

Суд отказал юристам «Ата Мекена» в проведении независимой экспертизы

Сегодня в Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска Генеральной прокуратуры к юристам партии «Ата Мекен», а также к изданию Zanoza.kg.

Судья Болот Абдуллаев отказал в проведении независимой лингвистической экспертизы. Ответчики просили суд назначить экспертизу независимых специалистов, а не из Министерства юстиции. Специалистам предлагалось оценить, насколько сообщение о том, что якобы груз на борту рухнувшего на поселок Дачи Су самолета «Боинг 747» принадлежит президенту, нанесло страдания президенту страны? Председательствующий отклонил это ходатайство.

Юристы «Ата Мекена» Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова подали очередное ходатайство — об отводе судьи Болота Абдуллаева.

Надзорный орган подал иск о защите чести и достоинства президента Кыргызстана против юристов партии из-за распространенной ими информации о том, что Алмазбек Атамбаев якобы причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи СУ.
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