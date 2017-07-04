Развод супругов. Как поделить детей?

Случаи, когда родители при разводе не могут поделить своих детей, по словам адвокатов, очень распространены в Кыргызстане.

Дети, которые еще вчера символизировали любовь и крепкую семью, уже сегодня могут оказаться разменной монетой и средством манипулирования, которым беззастенчиво пользуются бывшие супруги. Об одном таком случае из практики рассказали в Учебном центре адвокатов.

Выгнали из дома и отобрали детей

Наргиза и Адилет, назовем их так, официально расписались в 2013 году. В браке родилось двое детей. Супруги проживали с родителями мужа, и свекровь часто вмешивалась в их семейную жизнь, настраивала сына против невестки. В 2014 году после рождения дочери и, будучи беременной вторым ребенком, Наргиза обратилась в один из кризисных центров за помощью.

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«Дальнейшая жизнь складывалась для женщины невыносимо, муж часто наносил ей побои, оскорблял, свекровь постоянно унижала. А в 2016-м после очередной ссоры свекровь выгнала сноху из дома босую и только после вмешательства соседей позволила взять вещи. Детей молодой матери не отдали. Почти год Наргиза была лишена возможности общаться с детьми», — рассказали в центре.

Ее супруг обратился в Октябрьский районный суд Бишкека с заявлением о расторжении брака и определении места жительства детей с ним. За все время, пока шло судебное разбирательство, суд неоднократно устанавливал день и время для общения матери с детьми, однако Адилет постоянно препятствовал даже таким эпизодическим встречам. Только с боем удавалось Наргизе увидеться с детьми на 5–10 минут.

Рядовой случай

Адвокаты (А.Султанова, А.Рысбаева и А.Шамканова), обученные в рамках проекта ПРООН «Предоставление бесплатной правовой помощи по модели pro bono для женщин и девочек, пострадавших от гендерного насилия» добились того, чтобы суд вынес решение в пользу Наргизы.

«Но чего стоил для матери и маленьких детей целый год, в течение которого они жили отдельно друг от друга? Этого не сможет оценить никто, равно как и никто не сможет компенсировать страдания матери и психологические травмы, которые были причинены детям», — отмечают в центре.

Кстати, работали адвокаты бесплатно. По словам Асель Рысбаевой, которая специализируется на бракоразводных делах, подобные случаи происходят довольно часто. Причем нередко к юристам обращаются отцы, которые хотят, чтобы детей оставили жить с ними. Но как показывает практика, малолетним детям предпочтительнее оставаться с матерью.

Малолетних детей в суд не вызывают. Только с десяти лет у ребенка могут спросить, с кем бы он хотел жить.

Взять себя в руки и идти в суд

Юристы подчеркивают: зачастую женщина не умеет и не знает, как правильно защитить свои родительские права, не говоря уже о праве на личную неприкосновенность.

Что нужно делать в таких случаях? «Сразу же подавать исковое заявление в суд об определении места жительства детей и проводить психологическую экспертизу, — советует адвокат. — Специалисты должны дать заключение, с кем комфортнее находиться ребенку, к кому он больше привязан. Если детей несколько, определяют, насколько привязаны они друг к другу. Допустим, если сестра и брат росли вместе, их нельзя разделять между мамой и папой. Только если привязанности нет».

При определении места жительства ребенка суд учитывает материальное положение и жилищные условия родителей. Не обязательно иметь личную жилплощадь в собственности. Квартира или дом могут быть родительскими или съемными. Главное, чтобы у ребенка был свой уголок, где он мог бы заниматься, делать уроки, играть.

Не мешайте молодым

«Часто в кыргызских семьях родители диктуют правила поведения молодой семье. Приходится считаться со всеми родственниками и даже в вопросах воспитания детей. Несомненно, бабушка и дедушка — самые добрые люди, которые могут принимать участие в воспитании детей. Но в том случае, если их просят. И даже если внуки носят их фамилию, это не дает права отнимать детей у матери», — говорит Асель Рысбаева.

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«Когда муж с женой разводятся, родственники очень любят вмешиваться в этот процесс. Пытаются манипулировать, использовать детей в качестве шантажа, как орудие мести. При этом в интересах ребенка по семейному законодательству у нас родители равны и в правах, и в обязанностях. Нет преимущественного права у одного родителя, который проживает с детьми, перед другим, проживающим отдельно. А дети любят одинаково и маму, и папу», — подчеркивает она.

«Только если один из родителей причиняет ребенку какой-то психологический либо физический вред, тогда его следует ограждать и ограничивать взрослого в правах», — отмечает Асель.

Есть исключительные случаи, когда лишают родительских прав мать. Происходит это в том случае, если та не выполняет должным образом своих родительских обязанностей. Асель Рысбаева

В практике адвоката был случай, когда мама оставила грудного ребенка и подалась в секту. Отец не знал, чем кормить малыша, а кроме него дома было еще четверо детей.

«Отец обратился ко мне за помощью, мы уже подготовили иск, но в суд так и не обратились: женщина вернулась домой. Она, видимо, была в тот момент в депрессии, сорвалась и оставила детей. Позже супруги договорились о разводе, поэтому я не знаю, чем закончился процесс. В таких случаях мы не можем вмешиваться», — отмечает Асель Рысбаева.

Из практики

Допустим, на момент развода претензий по ребенку у супругов не было, а позже мать лишила отца возможности видеться с ним. В таком случае папа может подать иск для определения графика встреч с детьми. Если мать не будет его соблюдать, это считается нарушением прав ребенка и второго родителя и влечет за собой ответственность.

«Если берешь ребенка по графику, то и вернуть его нужно в срок. Некоторые родители забирают по графику отпрысков и пропадают на несколько дней. Это тоже нехорошо, потому что ребенку в школу надо, у него свой режим. Дисциплину нарушать нельзя», — отмечает адвокат.

Иногда отец, не участвующий в воспитании ребенка, не дает разрешения на выезд. Но и этот вопрос можно решить в судебном порядке даже без согласия папы.

«Отцы, которые завели новую семью, отказываются от ребенка от первого брака, чтобы не платить алименты. Конечно, зачем такой родитель, который не участвует в воспитании ребенка? Но по законодательству даже лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. При этом были случаи, когда мужчины в течение жизни не помогали своим детям, а потом в старости взыскивали алименты», — приводит еще один пример Асель Рысбаева.

«Конечно, бывают взаимные претензии и обиды, и очень тяжело порой договориться. Она не дает погулять с сыном или дочерью, а он в отместку не помогает финансово. Но в любом случае взрослые должны договориться. Иначе в конечном итоге будут виноваты оба», — предупреждает адвокат.