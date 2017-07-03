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Общество

Суд рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об отзыве иска к сайту «Азаттык»

Суд рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об отзыве иска к сайту «Азаттык».  Судья Ленинского райсуда Бишкека Жылдыз Жумабаева полтора часа назад удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству надзорного органа о прекращении производства по делу в части требований к ответчику «Азаттык медиа».

12 мая на официальном сайте президента Кыргызстана было опубликовано предложение Алмазбека Атамбаева к генеральному прокурору отозвать иск к изданию. Предложение главы государства об отзыве иска произошло через полтора месяца после того, как Кыргызстан посетил директор «Радио Свободы» Томас Кент, который встретился с президентом КР.  

В конце мая Генеральная прокуратура отозвала свои претензии к «Азаттыку».   

Представители гособвинения также ходатайствуют о переносе рассмотрения дела по подсудности в Октябрьский райсуд Бишкека.

Напомним, по иску генерального прокурора Индиры Джолдубаевой, защищающей честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева, помимо опровержений, генпрокурор требует 13 миллионов сомов в виде компенсации за моральный ущерб - 10 миллионов с «Азаттыка» и три миллиона с Zanoza.kg.

Речь идет о комментарии лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о своей поездке на Кипр.
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