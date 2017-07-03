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Общество

В суде по делу Аиды Саляновой узнали: личное дело Елисеева потеряли в Минюсте

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой допрашивают главного свидетеля обвинения — бывшего заместителя главы профильного ведомства Жылдыз Мамбеталиеву.

Аида Салянова указывает на тот факт, что в феврале 2010 года в Минюст, где Мамбеталиева возглавляла квалификационную комиссию, поступило заявление от Алексея Елисеева о приостановлении лицензии, так как он был на госслужбе.

«Оно было просрочено. Поскольку Елисеев занял пост заместителя главы ЦАРИИ в октябре 2009 года. И вы знали, что он приближенный Максима Бакиева. По идее, его лицензия должна была быть приостановлена. Но почему-то вы не говорили тогда министру юстиции Абдиеву о политической составляющей, а спустя четыре месяца, когда министерство возглавила я, стали говорить о политической подоплеке», — пояснила Аида Салянова.

Объяснить, почему так произошло, Жылдыз Мамбеталиева не смогла.

В суде также выяснилось, что Минюст потерял личное дело адвоката Алексея Елисеева (утеря выяснилась при министре юстиции Алмамбете Шыкмаматове). Жылдыз Мамбеталиева призналась, что служебное расследование по факту пропажи личного дела не проводилось.

«Я доложила министру, что дело утеряно. Но решение о служебном расследовании принимает руководитель ведомства», — сказала Жылдыз Мамбеталиева. Объяснить, почему она не обратилась к Шыкмаматову с соответствующим проектом приказа о служебной проверке, она не смогла.

Адвокат Саляновой просит суд приобщить к делу запись телефонного разговора, состоявшегося между подсудимой и свидетельницей (аудиозапись появилась в Интернете в декабре 2010 года).

Суд частично удовлетворил это ходатайство, постановив приобщить к делу только стенограмму разговора.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением, так как по версии следствия, в 2010 году, будучи главой Минюста, она незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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