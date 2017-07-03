Перевал Тоо-Ашуу: колеса лопаются, радиаторы текут…

«Не заметила огромную яму, и вот остались на перевале с ребенком. Муж поехал в Бишкек покупать новый радиатор. Все, больше ничего не хочу говорить, не до вас», — не скрывала своего недовольства водитель автомашины с российскими номерами.

На северном склоне перевала Тоо-Ашуу ее машина, выезжая из противолавинной галереи, провалилась в глубокую яму, в результате чего у машины сломан бампер и проколот радиатор.

Кругом ямы, большие площади с вырезанным фрезой асфальтом, поломанные парапеты – так выглядит сегодня участок стратегической трассы Бишкек — Ош, проходящий через горный перевал Тоо-Ашуу и долину Суусамыр.

Ремонт начали, ремонт идет, скоро завершим...

По информации Министерства транспорта и дорог, в начале июня 2017 года начат ремонт на двух участках трассы. Как рассказал главный инженер Дорожно-экплуатационного предприятия №9 Минтранса Шайлообек Исмаилов, ремонтные работы на перевале и в долине должны завершиться к 10 июля 2017 года. Кроме ямочного ремонта, на отдельных участках будет положено сплошное асфальтовое покрытие общей протяженностью 12 километров.

Правда, инженер признался, что мешают погодные условия и затягивание тендеров на ремонтные работы, намекнув, что к намеченному сроку могут и не успеть.

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Намекал он, видимо, не зря, ибо состояние дороги на 1 июля довольно плачевное, в чем журналист ИА «24.kg» убедился сам. Подтвердили опасения и водители, которые постоянно ездят по стратегической трассе.

«На посту в Сосновке платим за проезд. Все недовольны. Ночью каждые сто метров видишь, как у кого-то лопнула резина. Я в основном ночью езжу», — рассказал водитель по имени Бакыт.

— А сколько времени дорога в плохом состоянии? — интересуемся у него.

— С прошлого года. Одним словом, пытаясь объехать яму, попадаешь в дыру, — говорит Бакыт.

Не менее «лестные» слова о дороге высказал и водитель микроавтобуса Манас Чолпонбеков.

— Езжу по этой дороге лет 15. Машины ломаются, клиенты жалуются, требуют водить нормально. А как водить нормально, когда такие дороги? — возмущается водитель.

— И давно дорога в таком состоянии? — интересуемся у него.

— В прошлом году так же было. Тогда ремонтировали, но в этом году пока отремонтируют, снова и зима... — безнадежно говорит Манас Чолпонбеков.

— Так ведь активно идет ямочный ремонт, — пытаемся убедить водителя автобуса и досказать, что скоро ситуация нормализуется.

— Уже месяц как ремонтируют. Но подвижек нет. Пять ям десять дней латают. Вырежут фрезером и оставят на время. Можно же ведь за неделю сделать. Вот только вчера за 6 тысяч сомов купил рессору. Ходовая ломается, стоит только прозевать одну яму, — высказал свое недовольство водитель, заодно добавив, что запчасти, несмотря на то что он водит машину государственного предприятия, приходится покупать самому.

Медленно и плохо?

Вызывает вопросы и само качество ремонта. На северном склоне перевала Тоо-Ашуу дорожники готовили ямы к укладке асфальта. Когда мы подошли к работнику ДЭП №9 по имени Сыргак, который очищал провалы, и спросили, будет ли полотно вырезано по краям и углублено как положено по технологии, сотрудник ответил отрицательно, сказав, что по краям зальют смолу и положат асфальт.

На наше удивление, как такое возможно, работник ответил, что они делают то, что им сказали, да и вообще, это временно, потому как дорожное полотно на перевале позже якобы полностью заменят китайцы.

Качество ремонта оценил и житель Таласа Замир, который также постоянно ездит по трассе.

«Я вожу людей с мая по октябрь. С начала сезона в этом году сразу наткнулись на плохое качество дороги. Особенно на участке между «Парижем» и Тоо-Ашуу, здесь ездим на первой и второй скоростях», — рассказал водитель и попросил, чтобы при ремонте использовали мазут советского качества.

«Сейчас ремонтные работы идут из рук вон плохо. Подготовят яму, но работают очень медленно. На перевале вырежут ямы и оставляют, а ты, пытаясь объехать их, попадаешь в аварийные ситуации. Хотелось бы, чтобы правительство обратило внимание на качество. Например, хорошо бы применять тот мазут, что в советское время. Не знаю, какие материалы используют сейчас, но заплаты быстро приходят в негодность. На тех местах, которые латали в прошлом году, в этом году уже трещины. Мы хорошо знаем дорогу и водим медленно, а у тех, кто не знает, лопаются колеса», — рассказал о наболевшем Замир из Таласа.

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Состояние стратегической трассы сегодня настолько плачевно, что правительству и руководству Минтранса недостаточно давать поручения, сидя в рабочем кабинете, необходимо взять качество ремонта на личный контроль. Да и темп работы, при котором двигаются дорожники, слишком медленный, в 2017 году вряд ли закончат. А лето на перевале короткое, осень в Суусамырскую долину приходит рано.

Еще нужно обратить внимание на качество ремота, иначе и в 2018 году придется готовить аналогичный материал уже про всю дорогу Бишкек — Ош.