Нарынская область. От чего у туристов захватывает дух

Сегодня ИА «24.kg» познакомит читателей с самой большой областью в республике — с самым суровым климатом и высокими горами. При этом в ней высокая рождаемость и низкая смертность. А еще отсюда меньше всего уезжает кыргызстанцев в поисках лучшей жизни.

Озеро Сон-Куль

Конечно, первая ассоциация с Нарыном — это красавец Сон-Куль. Тысячи туристов приезжают в Кыргызстан, чтобы увидеть озеро и проникнуться жизнью кочевников.

Оно второе по величине после Иссык-Куля. У туристов есть пара месяцев, чтобы посетить Сон-Куль: с сентября по июнь озеро покрыто льдом. Именно сюда чабаны пригоняют скот, устанавливают юрты. Эти места с давних времен используются как джайлоо, о чем свидетельствуют наскальные изображения.

Знаете ли вы, что в горном озере не водилась рыба? Ее специально завезли в 1959 году. И только здесь можно любоваться россыпями эдельвейсов, занесенных в Красную книгу. Снежный барс и красный волк тоже родом отсюда.

Озеро Чатыр-Куль

Это третье по величине озеро в Кыргызстане. Оно находится на высоте 3530 метров . За это и получило красивое название «небесное озеро».

Как уникальное природное образование оно включено в состав Каратал-Жапырыкского государственного заповедника, имеющего международное значение. Это подтверждается документами Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях.

Птицы нескольких видов прилетают сюда на зимовку. Однако рыба в озере не водится. Не подпускает близко Чатыр-Куль и туристов: земля, окружающая озеро, болотистая. Кроме того, требуется получить специальное разрешение Пограничной службы, так как озеро находится в непосредственной близости к китайской границе.

Крепость Таш-Рабат

Еще одна визитная карточка Нарына. Сооружение возведено на Великом шелковом пути. Его использовали для защиты караванов, следовавших в Китай. По одной из легенд, караван-сарай строили отец и сын. Им оставалось уложить лишь несколько камней на куполе, как из-за гор показался караван. Молодой человек бросился его встречать и увидел среди приезжих красавицу. Влюбился в нее и ушел с путниками. Отец больше так и не увидел сына, а купол остался недостроенным.

Историки и археологи до сих пор не могут прийти к единому мнению, почему величественный Таш-Рабат построили в малонаселенной местности и насколько он мог служить оборонительной крепостью. Это самое большое и сложное сооружение из камня, не имеющее сохранившихся аналогов от пустыни Гоби до Каспийского моря.

Кумбез баатыра Тайлака

Если Таш-Рабат сохранился до наших дней в первозданном виде, то кумбез нарынского героя изменился до неузнаваемости не по воле времени, а из-за людской небрежности. После реставрации кумбез потерял свою самобытность, которая осталась спрятанной под современной штукатуркой и брусчаткой.

Тайлак и его брат-близнец Атантай — борцы за свободу кыргызского народа против китайских и кокандских феодалов. В 2016 году Кыргызстан отметил 220-летие баатыра Тайлака.

В современном исполнении кумбез не выглядит столь величественно и уже не представляет исторической ценности.

Могила Тоголока Молдо

Недалеко от кумбеза баатыра Тайлака находится кладбище, где покоится кыргызский акын Тоголок Молдо. Настоящее имя поэта — Байымбет Абдырахманов. Он прожил непростую жизнь, в юношестве потерял родителей и вынужден был скитаться по родственникам.

В дореволюционное время за демократические взгляды и выступления в защиту простого народа Тоголок Молдо подвергался преследованиям со стороны баев и манапов. Он с воодушевлением встретил Октябрьскую революцию и стал активно продвигать становление советской власти, за что едва не поплатился жизнью.

Голубая мечеть

Нарын не богат на достопримечательности. Полюбоваться городом с высоты можно со смотровой площадки голубой мечети. Само здание построено не так давно, но уже полюбилось путешественникам.

Городище Кошой-Коргон

В Ат-Башинском районе высоко в горах находятся руины средневекового городища Кошой-Коргон. По одной из легенд, оно названо в честь дяди Манаса — Кошоя. Крепость служила ставкой тюркских ханов.

Исследователи установили, что внешний периметр стен имел форму практически правильного прямоугольника. Стены возвышались на 10 метров . В настоящее время они сохранились лишь наполовину.

Кошой-Коргон и Таш-Рабат намерены включить в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что на днях в Нарынской области археологи обнаружили еще одно древнее строение. Находку еще предстоит изучить и определить, к какому веку она относится.

Река Нарын

Самая длинная река в Кыргызстане берет свое начало в ледниках Центрального Тянь-Шаня, протекает через Иссык-Кульскую, Нарынскую и Джалал-Абадскую области и впадает в Аральское море.

Река Нарын — главная водная артерия страны. На ней построены крупные гидроэлектростанции, обеспечивающие электричеством всю республику. Воды Нарына орошают плодородные поля не только Кыргызстана, но и соседних государств.

И хотя Нарын берет свое начало на севере республики, во всей красе его можно увидеть, путешествуя на юг, куда мы и отправимся в следующий раз.