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Общество

Садыр Жапаров вину в инкриминируемых ему деяниях не признает

Бывший депутат парламента Садыр Жапаров свою вину не признает. Об этом он заявил сегодня на заседании суда.

Его обвиняют в хулиганстве, организации в городе Караколе митинга против «Кумтора» в октябре 2013 года и захвате в заложники экс-главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Садыр Жапаров отметил, что обвинения ему ясны, но непонятно, почему ему инкриминируют какие-то вымышленные преступления. «Я в тот день был далеко от Каракола», — сказал он.

Суд приступил к допросу Эмильбека Каптагаева. Ранее он неоднократно заявлял, что претензий к подсудимому не имеет.
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