18:52
+30
USD 68.90
EUR 78.26
RUB 1.16
Общество

Дело Текебаева. Доказательства Леонида Маевского смыло потопом

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допросили главного свидетеля обвинения Леонида Маевского.

Адвокаты обвиняемых заявили, что в показаниях свидетеля есть серьезная нестыковка. В частности, когда он говорит, что в период с мая по декабрь 2010 года интенсивно созванивался с Текебаевым и Чотоновым. По словам Леонида Маевского, особенно часто они звонили друг другу в июне и июле 2010-го.

Однако при запросе распечатки телефонных звонков выяснилось, что в этот период Маевский звонил в основном Руслану Онолбекову и Алексею Модину (еще два свидетеля обвинения, которых допросили вчера).

Леонид Маевский объяснить это суду не смог. Он заявил, что все доказательства его слов… уничтожены потопом в его офисе. «С первого по девятый этаж все залило», — пояснил свидетель обвинения.

Допрос Леонида Маевского продолжится во вторник, 4 июля.
Ссылка:
просмотров: 601
Версия для печати
Материалы по теме
Маевский: $1 миллион Текебаев потратил на укрепление демократии. Верх цинизма
Дело о наезде на двух учеников в Бишкеке передали в суд
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Маевский не считает $1 миллион взяткой, говорит: обычный платеж
Дело Текебаева. Леонид Маевский в шоке и заявляет, что подсудимые лгут
ЦИК зарегистрировал представителей кандидатов в президенты
Дело Текебаева. Маевский не смог объяснить, как отдал $700 тысяч без расписки
Дело Текебаева. Подсудимым предложили пройти детектор лжи, но они отказались
Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка
Дело Текебаева. Маевский об угрозах лидера «Ата Мекена» подкинуть наркотики
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Муфтият определил размер фитр-садака Муфтият определил размер фитр-садака
Джонатан Буркель: Я&nbsp;влюбился в&nbsp;кыргызстанских женщин Джонатан Буркель: Я влюбился в кыргызстанских женщин
Дело Текебаева. Алексей Модин не&nbsp;может ответить на&nbsp;вопросы подсудимого Дело Текебаева. Алексей Модин не может ответить на вопросы подсудимого
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ