Дело Текебаева. Доказательства Леонида Маевского смыло потопом

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допросили главного свидетеля обвинения Леонида Маевского.

Адвокаты обвиняемых заявили, что в показаниях свидетеля есть серьезная нестыковка. В частности, когда он говорит, что в период с мая по декабрь 2010 года интенсивно созванивался с Текебаевым и Чотоновым. По словам Леонида Маевского, особенно часто они звонили друг другу в июне и июле 2010-го.

Однако при запросе распечатки телефонных звонков выяснилось, что в этот период Маевский звонил в основном Руслану Онолбекову и Алексею Модину (еще два свидетеля обвинения, которых допросили вчера).

Леонид Маевский объяснить это суду не смог. Он заявил, что все доказательства его слов… уничтожены потопом в его офисе. «С первого по девятый этаж все залило», — пояснил свидетель обвинения.

Допрос Леонида Маевского продолжится во вторник, 4 июля.