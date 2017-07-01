Лето. Отпуск. Кражи. Как не стать жертвой домушников

Летом, когда многие из нас выезжают в отпуск и оставляют свое жилье без присмотра, увеличивается число квартирных краж. Этот факт ИА «24.kg» подтвердили и в пресс-службе МВД.

По данным ГУУР МВД, за 5 месяцев зарегистрирована 1 тысяча 190 преступлений, связанных с квартирными кражами, раскрыто более 800. Для сравнения: за аналогичный период 2016-го совершено на 20 преступлений меньше, а раскрыто примерно на сотню больше.

Оставшиеся летом без присмотра квартиры вызывают особый интерес у преступников. В связи с этим органы внутренних дел призывают граждан серьезно отнестись к безопасности собственного жилья. Что для этого нужно сделать?

Советы милиции

— Отправляясь в отпуск, постарайтесь не сообщать об этом всем жильцам вашего дома. Будет неплохо, если ранее судимые или ведущие разгульный образ жизни соседи не будут знать о том, что ваша квартира на долгое время остается без присмотра.

— Проверьте исправность замков входной двери, закройте окна и форточки.

— Оборудуйте жилище техническими средствами сигнализации и кнопками экстренного вызова милиции или воспользуйтесь услугами охранных служб.

— Если вы доверяете родственникам или близким друзьям, пусть кто-нибудь периодически навещает вашу квартиру, создает в ней движение.

— Передайте на хранение близким самые ценные вещи — ювелирные изделия, деньги, документы.

Один из признаков пустующей квартиры, на который обращают внимание воры, это отсутствие света в окнах по вечерам.

— Чтобы как-то сбить потенциальных взломщиков с толку, оставьте включенным свет в прихожей либо небольшой светильник-ночник. Сумма денег, которую вы потратите за это время на оплату электроэнергии, будет гораздо скромнее той, которую можете потерять при квартирной краже.

— Не забывайте и о собственной безопасности во время летнего отдыха: летом в курортные места съезжаются «на гастроли» люди, промышляющие кражами. Не берите с собой на пляж ценности. Ноутбук, фотоаппарат, кошелек или мобильный телефон, оставленные на пляжном коврике на время купания, типичная добыча для курортных воришек. Те же вещи, оставленные на столике в уютном кафе, тоже могут исчезнуть навсегда.

О рисках для туристов

В МВД КР также предупреждают: туристы на курортах являются мишенью для воров.

Уходя из номера, всегда нужно закрывать входные двери, окна и дверь на балкон, а ценности держать в сейфе. Валюту нельзя обменивать на улицах, а только в лицензионных пунктах обмена валют, банках и отелях.

Кроме того, во время турсезона увеличивается число краж из автомашин. Чтобы не лишиться ценных вещей, не оставляйте их в салоне авто, не прячьте вещи в багажник на виду у посторонних, установите автосигнализацию.

Для надежности машину следует ставить на охраняемую стоянку, а не бросать в неосвещенном месте. Не теряйте бдительность при вынужденной остановке (во время мелкого ремонта, замены колеса).

Соблюдение указанных мер предосторожности поможет вам сохранить ваше имущество. Если же вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от действий преступников, немедленно сообщите об этом в милицию (102).

Не жди пожара

От чего еще можно обезопасить себя перед долгим отпуском? От пожара или перспективы затопить соседа. А потому перед выездом следует убедиться, что все электроприборы выключены, а краны перекрыты.

Для особой уверенности можно застраховать свое жилье. Сделать это в Государственной страховой организации стоит совсем недорого.