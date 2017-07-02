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Общество

Топ-5 книг от певицы Каныкей

Певица Каныкей Алымбекова прекрасна и самобытна. Ее творчество известно не только в Кыргызстане, но и далеко за рубежом. Она поет в стиле этно-рок. Как призналась сама Каныкей в одном из интервью, этно — это то, чем она владеет, что поет. А вдохновляет ее на творчество сама жизнь.

Сегодня обаятельная Каныкей, которую из-за эпатажного имиджа иногда сравнивают с Леди Гагой, рассказывает читателям ИА «24.kg» о любимых произведениях литературы.

1«Дэнс, дэнс, дэнс» Харуки Мураками

С произведениями Харуки Мураками я впервые познакомилась в 2012 году. С тех пор прочитала несколько его книг. Он великолепный рассказчик. Почти во всех его произведениях неожиданный и в то же время более реальный конец. 

«Дэнс. Дэнс. Дэнс» — это удивительное сочетание мистики и реальности.

2«Каныбек» Касымалы Джантошева

В этом романе и история, и традиция, и нелегкая судьба человека. Кстати, некоторые фразы из романа я использую в своих песнях.

Для кого-то сказка, для кого-то трагедия, но это судьба и целая жизнь одного человека. Автор через нелегкую жизнь Каныбека описывает историю кыргызов.

3«Плаха» Чингиза Айтматова

Из всех произведений великого писателя мне нравится роман «Плаха». Автор рассказывает о необходимости для человека находиться в гармонии с природой, о карме за наши деяния.

4«Простите меня» Талипа Ибраимова

Из современников я читаю Талипа Ибраимова. Писатель привлекает меня современными взглядами, особым методом повествования и глубокой философией. «Простите меня» — книга о нас и нашей жизни.

В произведениях Талипа Ибраимова я вижу себя, свих знакомых, родственников, друзей — просто современников. Вижу наш день, сегодняшние проблемы. 

5«Каменное зеркало» (Таш кузгу) Алтынбека Исмаилова

Любителям поэзии рекомендую молодого поэта Алтынбека Исмаилова. Читая его первый сборник, чувствуешь, будто пролистываешь свою жизнь.

Алтынбек Исмаилов — поэт-реалист. Он очень остро пишет. Его слова доходят до каждой клетки. Он воспитывает нас, призывает изменить общество, которое может прийти к не очень хорошему будущему.
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