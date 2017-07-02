Топ-5 книг от певицы Каныкей

Певица Каныкей Алымбекова прекрасна и самобытна. Ее творчество известно не только в Кыргызстане, но и далеко за рубежом. Она поет в стиле этно-рок. Как призналась сама Каныкей в одном из интервью, этно — это то, чем она владеет, что поет. А вдохновляет ее на творчество сама жизнь.

Сегодня обаятельная Каныкей, которую из-за эпатажного имиджа иногда сравнивают с Леди Гагой, рассказывает читателям ИА «24.kg» о любимых произведениях литературы.

1 «Дэнс, дэнс, дэнс» Харуки Мураками

С произведениями Харуки Мураками я впервые познакомилась в 2012 году. С тех пор прочитала несколько его книг. Он великолепный рассказчик. Почти во всех его произведениях неожиданный и в то же время более реальный конец.

«Дэнс. Дэнс. Дэнс» — это удивительное сочетание мистики и реальности.

2 «Каныбек» Касымалы Джантошева

В этом романе и история, и традиция, и нелегкая судьба человека. Кстати, некоторые фразы из романа я использую в своих песнях.

Для кого-то сказка, для кого-то трагедия, но это судьба и целая жизнь одного человека. Автор через нелегкую жизнь Каныбека описывает историю кыргызов.

3 «Плаха» Чингиза Айтматова

Из всех произведений великого писателя мне нравится роман «Плаха». Автор рассказывает о необходимости для человека находиться в гармонии с природой, о карме за наши деяния.

4 «Простите меня» Талипа Ибраимова

Из современников я читаю Талипа Ибраимова. Писатель привлекает меня современными взглядами, особым методом повествования и глубокой философией. «Простите меня» — книга о нас и нашей жизни.

В произведениях Талипа Ибраимова я вижу себя, свих знакомых, родственников, друзей — просто современников. Вижу наш день, сегодняшние проблемы.

5 «Каменное зеркало» (Таш кузгу) Алтынбека Исмаилова

Любителям поэзии рекомендую молодого поэта Алтынбека Исмаилова. Читая его первый сборник, чувствуешь, будто пролистываешь свою жизнь.

Алтынбек Исмаилов — поэт-реалист. Он очень остро пишет. Его слова доходят до каждой клетки. Он воспитывает нас, призывает изменить общество, которое может прийти к не очень хорошему будущему.