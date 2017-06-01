В Бишкеке судят сторонников Садыра Жапарова. Они вину не признают

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Сегодня на процесс приехало так много родственников подсудимых, что в одном из самых больших залов заседания Первомайского районного суда всем не хватило места. Многие наблюдали за процессом стоя. Супруга одного из подсудимых привела на заседание маленьких детей. Помощник судьи долго объясняла, что участие детей в процессах запрещено. Но женщина согласилась вывести их только после того, как они повидаются с отцом.

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Конвой доставил подсудимых с большим опозданием. Женщина с детьми кинулась к решетке. Отец стал их по очереди целовать. Перепуганные дети расплакались. Заплакали и находившиеся в зале женщины.

Молоденьким и худеньким конвоирам пришлось нелегко. Подсудимые тянули руки через решетку, чтобы поздороваться с родственниками. Один, заходя, успел вручить жене пакет. Конвоиры, конечно, отобрали его, чем вызвали негодование собравшихся. Слышались крики и проклятия.

В день возвращения Садыра Жапарова в Бишкек, 25 марта, его сторонники организовали у здания ГКНБ митинг, который закончился столкновением с милицией. За беспорядки задержали около ста человек. Из них 64 арестовали на срок от 2 до 5 суток, 12 человек отделались штрафами, двоим вынесли предупреждения, а эти 12 человек оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют по статьям 231 (организация преступного сообщества) и 341 (применение насилия в отношении власти) УК КР.

Пострадавшими по уголовному делу проходят семь человек. Все они — сотрудники правоохранительных органов, получившие травмы во время беспорядков на митинге. Сегодня суд допросил только троих. Они к подсудимым материальных претензий не имеют. За это родственники подсудимых им даже поаплодировали.

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Адвокат подсудимого Айдынбека Шамшидин уулу ходатайствовал о том, чтобы отпустить под подписку о невыезде его подзащитного.

«Он актер, работник культуры. И в тот день задержался в сквере, где проходил митинг, чтобы просто понаблюдать. Ему это могло понадобиться в работе. А на него накинулись несколько парней в гражданской одежде и на легковой машине доставили в УВД Первомайского района. Кроме того, у него тяжело болен отец», — рассказал адвокат.

Судья ходатайство не удовлетворил.

Родной брат Садыра Жапарова Сабыр заявил, что его вообще не было на митинге. А в УВД он поехал не на автобусе, на котором сотрудники милиции доставили митингующих, а на своем авто, когда услышал, что задержали его родственников.

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Никто из подсудимых не признает своей вины. Подсудимые не отвечают на вопросы адвокатов, прокурора и судьи точно, не соблюдают порядок, а из пострадавших приходится буквально вытягивать каждое слово.

Процесс продолжится 6 июня.

Самого Садыра Жапарова обвиняют в организации митинга в Караколе в 2013 году, когда его участники насильно затащили в машину, якобы взяв в заложники, полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Садыру Жапарову предъявили обвинения по статьям 227 (захват заложника), 341 (применение насилия в отношении представителя власти), 113 (угроза убийством) и 234 (хулиганство) УК КР.