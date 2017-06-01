Новый центр детской онкологии появится в Бишкеке. Как поднимают службу

Несколько лет назад детское отделение Национального центра онкологии (НЦО) сотрясали скандалы и конфликты.

«Детской службы практически не было. На всю страну один доктор. Отсутствовала статистика, укрывалась смертность. Ученые, которые приезжали в Кыргызстан и видели наши результаты и протоколы, говорили, что мы на 20 лет отстали от других стран. Даже соседний Казахстан намного ушел вперед. В связи с этим и произошла реорганизация. Сейчас лечение проводится по новым протоколам», — сказала ИА «24.kg» заведующая детским отделением Национального центра онкологии (НЦО) Гульнара Джунушалиева.

Сегодня на лечении в столичном отделении находятся 50 детей из разных концов республики.

«Мы считали, что отделение немного разгрузится с открытием палат в ошской больнице. Но, к сожалению, пациентов стало больше. Ошская больница тоже переполнена. Вместо 20 больных там 35, а у нас вместо положенных 35 лежит 50 человек. Это говорит о высокой заболеваемости, но также и об улучшении выявляемости. Три года назад на всю страну работал один доктор, а сегодня три врача находится в Оше и девять в Бишкеке», — отметила заведующая.

Печальная статистика

За последние три года отмечается рост онкологических заболеваний среди детей. Если в 2014 году выявлено 148 новых случаев, в 2015-м — 183, то в 2016-м — уже 217. В год через отделение проходит 400–500 детей.

«Выживаемость составляет 70–80 процентов. Это относительно высокий показатель. По статистике, на миллион детей приходится 200 больных. Учитывая наше население в 2,5 миллиона, получается, что мы еще не охватываем какую-то часть больных. Они остаются за бортом», — признала Гульнара Джунушалиева.

Среди госпитализированных пациентов значительную часть составляют дети с лейкозами (35 процентов), на втором — с лимфомами (12 процентов), затем — с опухолями нервной системы (9 процентов).

Условия жизни, климат, питание, радиоактивность, искусственные добавки, вирусные инфекции — все это имеет большое значение в развитии рака. Гульнара Джунушалиева

По словам заведующей, чаще всего люди из отдаленных районов в первую очередь бегут за помощью к лекарям. «Горожане же обычно приезжают к нам при появлении первых симптомов. Нужно усиливать профилактическую работу», — отметила она.

«На сегодня мы обеспечены лекарственными препаратами на 90 процентов и просим сделать их полностью бесплатным. Это возможно. Минздрав выделил 9 миллионов сомов, на которые мы можем закупить все препараты. Я думаю, что дети перестанут платить за каждую таблетку», — сказала Гульнара Джунушалиева.

Государственное внимание

Год назад — 1 июня 2016-го — Алмазбек Атамбаев и его супруга посетили детское отделение онкогематологии НЦО. Маленьким пациентам тогда вручили подарки, а отделению оказали материальную помощь в 5 миллионов сомов. На полученные деньги планировали отремонтировать здание.

«Вы просили помощь, вот вам сертификат. Не стесняйтесь, обращайтесь. Я теперь буду вам особое внимание уделять, отдельно помогать… Это не последняя помощь, обещаю, что найду средства для отделения», — сказал тогда президент.

И не обманул. Чуть позже отделению оказали помощь еще на 2 миллиона сомов — уже на приобретение лекарств.

Сегодня, 1 июня 2017-го, глава государства вместе с супругой Раисой вновь навестил маленьких ребят, мужественно сражающихся с серьезной болезнью. Часть пациентов собрали в игровой комнате.

«А почему вы такие грустные? Улыбайтесь! У вас же сегодня праздник!» — бодро сказал кто-то из аппарата президента. «Извините, детей не заставишь», — горько заметила одна из мам.

…Президент пришел не с пустыми руками. Мальчишкам и девчонкам подарили книги и пазлы, чтобы они могли отвлечься от тяжелого лечения. Одна из пациенток — одиннадцатилетняя Адель Абдылдаева — тоже приготовила подарок главе государства. Она сыграла на скрипке.

«Надо бороться и надо победить, а мы вам будем помогать. Здоровья вам!» — пожелал Алмазбек Атамбаев.

По целевому назначению

На полученные в прошлом году деньги в детском отделении отремонтировали и организовали палаты интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет с дневным стационаром, закупили операционное и реанимационное оборудование, приобрели медицинские препараты.

«К нам приходили амбулаторные больные и лечились вместе со стационарными. Больные, которые уже получают химиотерапию, могли подхватить инфекцию. Благодаря новому блоку теперь не будут смешиваться потоки больных. Появился дневной стационар: ребенок пришел, получил химиотерапию, врачи два часа за ним понаблюдали и отпустили домой. В Германии, например, 90 процентов больных лечатся амбулаторно. Это очень удобно для семьи и самого ребенка, чтобы не слышать и не видеть проявления негативных эмоций. У нас же наоборот: 90 процентов больных находится в стационаре», — рассказал журналистам научный руководитель отделения, профессор Эмиль Макимбетов.

Палата интенсивной терапии рассчитана на четыре места, оснащена в соответствии с современными требованиями: есть прикроватный монитор, кислородный концентратор, отсос и наркозный аппарат.

Боксированная палата включает два места. «У детей может быть ветрянка, и таких пациентов мы сможем изолировать в отдельной палате. Или если во время химиотерапии лейкоциты упадут до нуля, и тогда любая инфекция может присоединиться. Ребенок может погибнуть, поэтому он должен лежать отдельно», — пояснил врач.

Ремонт только закончился, новое оборудование и помещения начнут задействовать с завтрашнего дня.

В ногу со временем

Эмиль Макимбетов рассказал о новых планах: решено построить новый центр детской онкологии и гематологии.

Сейчас в одной палате лежат четверо детей и четверо родителей. Это абсолютно неприемлемо. Проводить в таких условиях качественное лечение невозможно, а значит, тяжело добиться хороших результатов. Эмиль Макимбетов

Новый современный центр на 100 койко-мест разместят в юго-западной части территории НЦО, на месте бывшей стоянки.

Там планируют открыть современные лаборатории иммуногистохимии, иммунофенотипирования, цитогенетики, установить лучевое оборудование. И, самое главное, начать делать операции по пересадке костного мозга, чего сейчас у нас, к сожалению, нет.

«В течение восьми месяцев спонсоры вели подготовительную работу. Мы рассказали о своих потребностях, показали территории. Решено строить по тому проекту, который предложили нам россияне. Это будет уникальный центр в Центральной Азии. Все строительство полностью за счет доноров. Мало того, они и оборудовать его хотят», — сообщил профессор.

Какая у них в этом заинтересованность? «Наверное, благотворительность», — предположил Эмиль Макимбетов. Стоимость проекта он не назвал.

Строительство начинают буквально на днях. Уже к осени руководство детского отделения ожидает увидеть каркас здания, а через два года — готовый центр.