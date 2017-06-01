Дело мародеров. Задержан еще один подозреваемый

Продолжается расследование по факту мародерства, задержан еще один разыскиваемый. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.

По их данным, гражданин КР 38-летний Тимур Оторбаев, который с января 2013 года разыскивался правоохранительными органами за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений», «Подделка документов» и «Мошенничество» УК КР, задержан.

Читайте по теме Дело мародеров в Кыргызстане. Хроника

По версии следствия, Оторбаев обвиняется в том, что он после событий 7 апреля 2010 года вместе Эрланом Мадылбековым (сыном бывшего депутата ЖК КР от фракции «Ата-Мекен» Туратбека Мадылбекова) и неким Назаркуловым (он находится в розыске) принимал участие в незаконном захвате здания по улице Киевской, 74, ранее принадлежащего Максиму Бакиеву, а также незаконно оформил на свое имя квартиру Алексея Елисеева с земельным участком общей площадью 0,011 гектаров . По данным ГКНБ, Тимур Оторбаев также незаконно реализовал здания и строения в Бишкеке.

Первомайским районным судом Бишкека в отношении Тимура Оторбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия.

Тимур Оторбаев ранее работал в Национальном агентстве КР по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК КР Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством в ГСБЭП.