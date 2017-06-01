Назначена дата суда по делу Садыра Жапарова

Назначена дата суда по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Об этом ИА «24.kg» сообщили его адвокаты.

По их данным, процесс будет проходить в Первомайском районном суде Бишкека. Первое заседание назначено на 6 июня.

Напомним, Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти УК КР.

По результатам расследования 26 марта ему предъявлено обвинение.

Решением суда он арестован до конца срока следствия.

2 апреля Садыра Жапарова обнаружили на полу камеры с порезами на руке и шее и перевели в тюремный лазарет. По его словам, эти увечья он нанес себе сам.