Журналисты решили судиться с МЧС Кыргызстана

Менеджмент кыргызскоязычного портала super.kg будет судиться с МЧС КР. Об этом сообщили в редакции информационного ресурса.

Как отметили в редакции, поводом для подачи иска послужило то, что ведомство скрывает, несмотря на многочисленные обращения, куда были направлены 102 миллиона сомов, собранные гражданами пострадавшим в результате крушения турецкого транспортного «Боинга» вблизи аэропорта «Манас».

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В свою очередь в МЧС ИА «24.kg» подчеркнули, что информация открыта и доступна, но из-за слишком большого объема (450 страниц) обработка данных займет время.

«Мы разошлем всем СМИ материалы, как только будут готовы, ну тут еще надо учитывать, что не все пострадавшие хотят, чтобы информация о том, сколько они получили в качестве помощи и какую именно помощь, была обнародована», — пояснила пресс-секретарь МЧС Эльмира Шарипова.

Отметим, что, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций, на спецсчет от населения республики поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.