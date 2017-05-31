Суд по иску Генпрокуратуры к Zanoza.kg возобновят завтра

Суд по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Кыргызстана к Zanoza.kg и адвокатам лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу — возобновится завтра.

Юристы, представляющие интересы ответчиков, заявили ходатайство о приостановлении процесса, пока в Конституционной палате рассматривается заявление эксперта Клары Сооронкуловой о неправомочности исковых заявлений ГП КР.

Суд оставил ходатайство открытым, решение по нему огласят завтра.

Напомним, суд приступил к рассмотрению первого иска к Zanoza.kg, Нарыну Айыпу и адвокатам Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу. Им инкриминируют распространение недостоверных сведений о принадлежности груза на борту разбившегося в январе турецкого транспортного самолета семье Алмазбека Атамбаева. Честь и достоинство истец оценил в 16 миллионов сомов. По 3 миллиона со СМИ и журналиста и по 5 миллионов с юристов.