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Общество

Акылбек Жапаров узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ

Член парламентской фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, в 2009 году он возглавлял Министерство экономического развития, однако никаких противозаконных действий не совершал.

«Мне совершенно непонятна суть предъявленного обвинения. Раньше чиновники узнавали об отставке из газет, а теперь мы узнаем о претензиях к нам со стороны Генеральной прокуратуры из Интернета. Очень странно, если учесть то, что меня никуда не вызывали и ничего официально не предъявляли», — сказал Акылбек Жапаров.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности по статье 303 (коррупция) УК КР. Вместе с Акылбеком Жапаровым по делу проходит другой депутат от «Бир Бола» — Игорь Чудинов.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.

Акылбек Жапаров с 2009 года по 2010 год занимал должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. В 2011 году назначен министром финансов. Сейчас является депутатом парламента.

Игорь Чудинов с 2007 года по 2009 год занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР. Сейчас депутат парламента.
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