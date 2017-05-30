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Общество

Подробности уголовного дела в отношении Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова

В ГКНБ поступило уголовное дело в отношении депутатов Жогорку Кенеша Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова, а также других лиц. Пресс-служба ведомства сообщила его подробности.

Отмечено, что 29 мая по материалам АКС ГКНБ генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении ряда высокопоставленных чиновников и депутатов Жогорку Кенеша по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК КР (коррупция).

Из собранных материалов следует, что 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра Игоря Чудинова Министерство финансов в нарушение требований действующего законодательства необоснованно и незаконно выделило ОАО «МИС» бюджетную ссуду в 200 миллионов сомов для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012-го.

До подписания распоряжения гражданка Т.Шандецкая (теща Чудинова) приобрела 24 процента акций ОАО «МИС» у ОсОО «Бишкекстроймонтаж». Также акциями ОАО владели А.Жапарова (супруга экс-министра экономики и финансов Акылбека Жапарова) и другие лица.

В последующем Государственный фонд развития экономики дважды (в 2012-м и 2015 годах) продлил срок возврата задолженности ОАО «МИС» по выплате государственной бюджетной ссуды.

По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность перед Министерством финансов КР составила 237 миллионов 791 тысячу 75 сомов. Кроме того, в настоящее время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95 процентов акций ОАО «МИС» являются лица, аффилированные с депутатом ЖК КР Акылбеком Жапаровым.

Согласно заключению судебного эксперта, ОАО «МИС» из поступивших из республиканского бюджета в виде целевой ссуды денежных средств использовало не по целевому назначению 68 миллионов 248 тысяч 50 сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий Чудинова, Узакбаева, Айдаралиева, Жапарова и других связанных с ними лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Расследование данного уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ КР.
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