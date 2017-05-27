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Общество

С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России

С 1 июня 2017 года трудовые мигранты Кыргызстана не смогут работать в России водителями. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Вступить в действие эти нормы должны с 1 июня этого года. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

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17 мая 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год — до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ не был вынесен.

«С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы. Они не будут иметь права заниматься перевозками. В этом году было принято решение профильным комитетом Госдумы отложить на год вступление закона в силу. Но по ряду объективных и субъективных причин вопрос затянулся. Мы просто процедурно не успеваем принять его во втором и третьем чтениях. Поэтому с 1 июня закон, к сожалению, вступит в силу. Сейчас МВД и органы исполнительной власти субъектов должны будут экстренно наладить работу по пересдаче прав и приему экзаменов. Другого ничего не остается», — отметил Вячеслав Лысаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52885/
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