17:35
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Общество

В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

В Бишкеке в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

«Суйменкула байке господь одарил такой мужской красотой, что он нравился женщинам и мужчинам. В него влюблялись. Но он был очень скромным человеком и в быту, и в обществе. Журналистов и ведущих просил не называть его титулов, званий. Просил, чтобы его представляли просто актером. И мне немного жалко… Но в то же время приятно, что теперь все же есть музей Суйменкула Чокморова, где мы можем встречаться, вспоминать этого выдающегося актера, личность и гордиться тем, что он был с нами, родился и жил здесь», — сказал режиссер Геннадий Базаров.

Суйменкул Чокморов — потрясающая, очаровательная личность. Такой актер в Кыргызстане был один. И мне жалко, что его музей открывается не в центре города рядом с его памятником и в присутствии представителей правительства, Жогорку Кенеша и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Он этого был достоин.

Геннадий Базаров

В музее представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с его изображением, музыкальные инструменты, которые дарили актеру, его награды и журналы, в которых о нем писали.

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. В кино пришел в 1967 году. Первой стала главная роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах. Много снимался в экранизациях произведений Чингиза Айтматова.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах. Кроме того, писал пейзажи, натюрморты, портреты. Основные живописные произведения Суйменкула Чокморова хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52837/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Дольщики не могут получить ни квартиру, ни деньги
В Бишкеке почтят память умерших от СПИДа
Для Бишкека покупают саженцы по 10–11 тысяч сомов за штуку
Адвокаты Алмамбета Шыкмаматова подали кассационную жалобу
Судья по делу Шыкмаматова отказал адвокатам в ходатайстве
Территорию вокруг озера Иссык-Куль очистят от мусора
Адвокат Алмамбета Шыкмаматова усомнилась в оценке рыночной стоимости «Мерседеса»
В Бишкеке закрыли два пункта общепита из-за отравлений посетителей
В Кыргызстане нет действенной программы по восстановлению леса
В Госагентстве охраны окружающей среды отказались говорить при видеокамерах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Откуда президент Кыргызстана нашел 1&nbsp;миллиард сомов на&nbsp;дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду Откуда президент Кыргызстана нашел 1 миллиард сомов на дорогу Балыкчи — Корумду
Бизнес
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы
Более 470 тысяч сомов от&nbsp;абонентов MegaCom в&nbsp;поддержку ветеранов Более 470 тысяч сомов от абонентов MegaCom в поддержку ветеранов