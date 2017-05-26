В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

В Бишкеке в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

«Суйменкула байке господь одарил такой мужской красотой, что он нравился женщинам и мужчинам. В него влюблялись. Но он был очень скромным человеком и в быту, и в обществе. Журналистов и ведущих просил не называть его титулов, званий. Просил, чтобы его представляли просто актером. И мне немного жалко… Но в то же время приятно, что теперь все же есть музей Суйменкула Чокморова, где мы можем встречаться, вспоминать этого выдающегося актера, личность и гордиться тем, что он был с нами, родился и жил здесь», — сказал режиссер Геннадий Базаров.

Суйменкул Чокморов — потрясающая, очаровательная личность. Такой актер в Кыргызстане был один. И мне жалко, что его музей открывается не в центре города рядом с его памятником и в присутствии представителей правительства, Жогорку Кенеша и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Он этого был достоин. Геннадий Базаров

В музее представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с его изображением, музыкальные инструменты, которые дарили актеру, его награды и журналы, в которых о нем писали.

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. В кино пришел в 1967 году. Первой стала главная роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах. Много снимался в экранизациях произведений Чингиза Айтматова.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах. Кроме того, писал пейзажи, натюрморты, портреты. Основные живописные произведения Суйменкула Чокморова хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств.