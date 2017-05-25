По данным Министерства иностранных дел Кыргызстана, в 2016 году представители министерств и ведомств, а также полномочных представительств правительства в регионах побывали в 1 тысяче 775 заграничных служебных командировках.

Чаще всего за рубеж выезжали сотрудники Минэкономики и Государственной таможенной службы — 204 и 147 раз соответственно. Три-четыре раза выезжали работники фондов по управлению госимуществом и госматрезервов, а также чиновники из полпредства правительства в Нарынской и Таласской областях. И лишь одна загранкомандировка была у работников Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса.

В графике указаны госорганы, чьи сотрудники выезжали в служебные поездки 40 раз и более.

При этом отчеты по итогам командировок в МИД поступают не всегда. Полностью за 2016 год отчитались представители МЧС, ГНТ, ГТС, ГРС, Соцфонда, Госкомсвязи. Минэкономики, к примеру, отчиталось лишь о 189 командировках из 204, а Минздрав — о 16 из 40.

Накануне вице-спикер Алтынай Омурбекова возмутилась поведением чиновников за границей: «По неподтвержденной информации, заместители министров летают бизнес-классом, ни в чем себе не отказывают, живут в шикарных гостиницах. Летают как туристы, даже не ходят на мероприятия».