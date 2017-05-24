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Власть

Чиновники Кыргызстана в загранкомандировках ни в чем себе не отказывают

Представители министерств и ведомств Кыргызстана в командировках за границу ни в чем себе не отказывают. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила вице-спикер ЖК Алтынай Омурбекова.

Она сослалась на свой официальный запрос Министерству иностранных дел о заграничных служебных командировках за 2016 год.

Сотрудники Минэкономики в 2016 году выезжали за границу 204 раза.

«Сотрудники МВД выезжали за границу 82 раза, Министерства транспорта и дорог — 60, МЧС — 90, таможни — 147 раз. За счет каких средств они летают? Даже если за счет доноров, эти средства можно было бы использовать на другие цели», — сказала Алтынай Омурбекова.

По неподтвержденной информации, заместители министров летают бизнес-классом, ни в чем себе не отказывают, живут в шикарных гостиницах. Летают как туристы, даже не ходят на мероприятия.

Алтынай Омурбекова
Сегодня на заседании прозвучала информация о том, что депутаты Чыныбай Турсунбеков, Дамирбек Асылбек уулу и Бахадыр Сулейманов находятся в командировке в Стамбуле (Турция), Мурадыл Мадеминов — в Астане (Казахстан), Осмонбек Артыкбаев — в Риме (Италия) и лишь Мирлан Жеенчороев уехал в командировку в один из регионов Кыргызстана — в Таласскую область.

Алтынай Омурбекова сообщила ИА «24.kg», что в 90 процентах случаев депутаты летают в загранпоездки за счет принимающей стороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52600/
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