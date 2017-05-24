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Общество

В бюджете Кыргызстана нет денег для установки видеокамер на дорогах

Депутат парламента Наталья Никитенко спросила сегодня на заседании ЖК у главы Минфина, сколько денег предусмотрели в бюджете 2017 года на установку камер видеонаблюдения на дорогах в рамках проекта «Безопасный город».

«Проект «Безопасный город» будем реализовывать. Но на сегодня из бюджета точной суммы нет. Если будет такая необходимость, мы изыщем. Один из вариантов — провести пилотный проект через «Кыргызтелеком», — проинформировал министр финансов Адылбек Касымалиев.

Пока по тендеру все еще продолжаются судебные разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52566/
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