Одиннадцать человек задержано при закрытии рынка «Дыйкан». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов обеспечивали общественный порядок.

В настоящее время составлены административные протоколы. Материалы переданы в суд. Пресс-служба столичного ГУВД

В свою очередь председатель профсоюзного комитета муниципального рынка «Дыйкан» Роза Ибраимова сообщила ИА «24.kg», что сегодня в три часа ночи представители Ленинской администрации в сопровождении милиции и ОМОН захватили рынок, заявив торговцам, чтобы те покинули место.

«Водителей большегрузных фур будили и заставляли уезжать на рынок «Сары-Озон». Вместе с ними уезжали и продавцы товаров. Рынок «Сары-Озон», который нам предложили вместо «Дыйкана», частный, а мы не хотим работать на частных рынках, так как уже имеем печальный опыт. Когда нас выгоняли с Ошского рынка, мы торговали на «Ала-Арче», оттуда нас направили на «Баткен». А при заселении на «Дыйкан» нам обещали, что это будет окончательная наша точка работы», — рассказала Роза Ибраимова.

Напомним, столичная мэрия 14 октября 2016 года сообщила, что на основании выявленных нарушений, а также в целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения негативных последствий Госэкотехинспекция приняла решение закрыть рынок «Дыйкан-Пишпек».

С момента открытия рынка в 2008 году Национальной компанией «Кыргыз темир жолу» (КТЖ) и мэрией столицы на территории контейнерной площадки, расположенной на железнодорожной станции «Бишкек-1» общей площадью 2,6 гектара, реализовывалась плодово-овощная продукция.