Резидент команды «Азия MIХ» призвал не молчать при виде нарушений

Резидент команды КВН «Азия MIХ» Ростислав Ященко призывает не молчать при виде нарушений в Бишкеке. Видео с таким призывом он опубликовал сегодня на своей странице в Facebook.

В частности, Ростислав отмечает, что в последнее время стало страшно выходить на улицы города и видеть валяющиеся повсюду кучи мусора и то, как люди нарушают элементарные правила дорожного движения.

«Представьте, такого человека поставить на площади и сказать: «Ты не уважаешь наши законы, наших граждан, нашу страну, мы лишаем тебя гражданства». Или огромные штрафы, тюремный срок. Я понимаю, что это очень жестко, и я надеюсь, что у людей это появится в головах. Ну, а пока не появилось, давайте просто не молчать», — говорит он.