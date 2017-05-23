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Общество

Резидент команды «Азия MIХ» призвал не молчать при виде нарушений

Резидент команды КВН «Азия MIХ» Ростислав Ященко призывает не молчать при виде нарушений в Бишкеке. Видео с таким призывом он опубликовал сегодня на своей странице в Facebook.

В частности, Ростислав отмечает, что в последнее время стало страшно выходить на улицы города и видеть валяющиеся повсюду кучи мусора и то, как люди нарушают элементарные правила дорожного движения.

«Представьте, такого человека поставить на площади и сказать: «Ты не уважаешь наши законы, наших граждан, нашу страну, мы лишаем тебя гражданства». Или огромные штрафы, тюремный срок. Я понимаю, что это очень жестко, и я надеюсь, что у людей это появится в головах. Ну, а пока не появилось, давайте просто не молчать», — говорит он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52500/
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