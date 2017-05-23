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Общество

Комитет по защите свободы слова обратится к донорам из-за исков властей к СМИ

Комитет по защите свободы слова обратится к донорам и международным организациям. Решение принято сегодня на заседании его представителей.

По словам членов комитета, они хотят, чтобы международные организации, доноры и послы обратили внимание на многомиллионные иски Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева к «Zanoza.kg» и главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, а также исследовали, как проводилась реформа судебной системы, на которую потратили выданные ими гранты.

Представители организации планируют написать письмо руководству «Азаттыка», чтобы прояснить их позицию. Известно, что Алмазбек Атамбаев решил простить это масс-медиа и не устраивать с ним судебные тяжбы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52487/
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