В Госагентстве охраны окружающей среды отказались говорить при видеокамерах

На встрече гражданских активистов с руководством Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства чиновники попросили убрать видеокамеры, диктофоны и провести «дружественную встречу».

Как рассказал фотограф Влад Ушаков, встреча была инициирована госагентством, чтобы рассказать об устранении фактов, указанных в петиции гражданских активистов, которые поднимали вопросы коррупции в учреждении, реформирования системы вырубки леса, отстрела краснокнижных животных.

Заместитель директора госагентства Нурлан Жумаев свою просьбу отключить камеры и диктофоны объяснил тем, что журналисты могут исказить сказанные им факты.