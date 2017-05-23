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Общество

В Госагентстве охраны окружающей среды отказались говорить при видеокамерах

На встрече гражданских активистов с руководством Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства чиновники попросили убрать видеокамеры, диктофоны и провести «дружественную встречу».

Как рассказал фотограф Влад Ушаков, встреча была инициирована госагентством, чтобы рассказать об устранении фактов, указанных в петиции гражданских активистов, которые поднимали вопросы коррупции в учреждении, реформирования системы вырубки леса, отстрела краснокнижных животных.

Заместитель директора госагентства Нурлан Жумаев свою просьбу отключить камеры и диктофоны объяснил тем, что журналисты могут исказить сказанные им факты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52474/
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