Что бы вы хотели видеть на месте ресторана «Нарын»? Опрос

В Кыргызстане есть не один пример того, как памятники истории и культуры доводят до состояния, когда их невозможно восстановить. Это дает возможность исключить объекты из Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, а на их месте построить очередную элитную многоэтажку.

Так было со зданиями газетно-полиграфического предприятия «Эркин-Тоо» (памятник республиканского значения) и ресторана «Сон-Куль» (памятник местного значения).

Теперь решено снести бывший ресторан «Нарын», который много лет простаивает в центре столицы. В свое время в нем располагались и казино, и ночной клуб. В осеннее время там проводили ярмарки сельхозпродукции. Теперь, говорят, на этом месте построят пятизвездочный отель.