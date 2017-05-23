Ресторан «Нарын» в Бишкеке решили снести

В Бишкеке принято решение снести бывший ресторан «Нарын», находящийся на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

Отметим, что по периметру здания начали устанавливать ограждение.

«Неоднократно в СМИ писали, что несовершеннолетние поднимаются на крышу здания, и есть вероятность, что они получат травмы. Несколько раз собственники объекта закрывали окна и двери, однако дети и бомжи выламывали их и проникали внутрь. В связи с этим мы дали поручение оградить территорию полностью. Когда начнут снос здания, пока не известно. Там планируют построить какой-то коммерческий объект, а что именно, нам пока не представили такую информацию», — сказал Самарбек Болотбеков.

Он отметил, что все многолетние судебные разбирательства вокруг объекта, из-за чего он и простаивал, завершились.

В Бишкекглавархитектуре сообщили, что каких-либо заявлений, эскизных работ или предложений относительно строительства на месте ресторана к ним не поступало.

Власти неоднократно поднимали вопрос о судьбе «Нарына». «Как после бомбежки! Центр города. Все гости приезжают, даже президенты, возлагают цветы на площади Победы. Так не может продолжаться. Нужно или менять хозяев, или чтобы они начали двигаться в этом направлении», — говорил в 2016-м тогдашний премьер-министр Темир Сариев.