12:51
+27
USD 67.92
EUR 75.84
RUB 1.20
Общество

Ресторан «Нарын» в Бишкеке решили снести

В Бишкеке принято решение снести бывший ресторан «Нарын», находящийся на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

Отметим, что по периметру здания начали устанавливать ограждение.

«Неоднократно в СМИ писали, что несовершеннолетние поднимаются на крышу здания, и есть вероятность, что они получат травмы. Несколько раз собственники объекта закрывали окна и двери, однако дети и бомжи выламывали их и проникали внутрь. В связи с этим мы дали поручение оградить территорию полностью. Когда начнут снос здания, пока не известно. Там планируют построить какой-то коммерческий объект, а что именно, нам пока не представили такую информацию», — сказал Самарбек Болотбеков.

Он отметил, что все многолетние судебные разбирательства вокруг объекта, из-за чего он и простаивал, завершились.

В Бишкекглавархитектуре сообщили, что каких-либо заявлений, эскизных работ или предложений относительно строительства на месте ресторана к ним не поступало.

Власти неоднократно поднимали вопрос о судьбе «Нарына». «Как после бомбежки! Центр города. Все гости приезжают, даже президенты, возлагают цветы на площади Победы. Так не может продолжаться. Нужно или менять хозяев, или чтобы они начали двигаться в этом направлении», — говорил в 2016-м тогдашний премьер-министр Темир Сариев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52376/
просмотров: 1957
Версия для печати
Материалы по теме
Что бы вы хотели видеть на месте ресторана «Нарын»? Опрос
Ресторан «Нарын» в Бишкеке утратил свою историческую ценность
В Бишкеке снесли незаконное СТО
В Бишкеке сносят незаконно построенный двухэтажный дом
В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой
Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе
Темир Сариев передал в&nbsp;дар духовенству Кыргызстана Коран XVIII века Темир Сариев передал в дар духовенству Кыргызстана Коран XVIII века
Huawei реализует твою мечту! Huawei реализует твою мечту!