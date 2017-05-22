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Общество

Ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке сможет вместить до 10 тысяч человек

Вместимость ипподрома «Ак-Кула» планируется увеличить до 10 тысяч посадочных мест. Об этом заявлено на совещании премьер-министра Сооронбая Жээнбекова по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, представлены эскизы будущего ипподрома. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что ипподром должен соответствовать международным стандартам.

Напомним, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетил ипподром «Ак-Кула» и провел ряд совещаний по данному вопросу, на которых соответствующим государственным органам было поручено разработать и внести проект по его реконструкции и модернизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52324/
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