Ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке сможет вместить до 10 тысяч человек

Вместимость ипподрома «Ак-Кула» планируется увеличить до 10 тысяч посадочных мест. Об этом заявлено на совещании премьер-министра Сооронбая Жээнбекова по вопросам реконструкции и модернизации ипподрома, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, представлены эскизы будущего ипподрома. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что ипподром должен соответствовать международным стандартам.

Напомним, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетил ипподром «Ак-Кула» и провел ряд совещаний по данному вопросу, на которых соответствующим государственным органам было поручено разработать и внести проект по его реконструкции и модернизации.