На процессе по делу сторонников Садыра Жапарова заявлен отвод судье

В Первомайском райсуде Бишкека сегодня начался суд над участниками беспорядков, устроенных во время митинга у здания ГКНБ. Среди обвиняемых дети экс-депутата парламента Садыра Жапарова и другие его родственники. Всего 12 человек находится на скамье подсудимых.

На процессе сегодня адвокаты заявили отвод судье Марату Сыдыкову.

Начав заседание, председательствующий спросил представителей сторон об имеющихся ходатайствах. Адвокаты попросили судью пустить представителей СМИ для освещения хода процесса. Однако представитель гособвинения возразил.

В итоге юристы заявили отвод судье. По словам адвоката старшего брата Садыра Жапарова Сабыра, нежелание судьи разрешить журналистам быть на процессе говорит о том, что он не хочет всестороннего и объективного освещения судебных заседаний.

Отметим, что у здания суда сейчас проходит митинг. Собрались поддерживающие Садыра Жапарова и его родственников.

В отношении 12 участников митинга в поддержку Садыра Жапарова, прошедшего ранее в Бишкеке у здания ГКНБ, возбудили уголовные дела по фактам хулиганства, причинения имущественного ущерба, применения насилия в отношении представителя власти.

25 марта Жапарова задержали и доставили в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

На следующий день его заключили под стражу до окончания срока следствия с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.