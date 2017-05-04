Бишкекский горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

Экс-депутат парламента Садыр Жапаров остается под стражей в Бишкекском СИЗО-1 до 28 мая. Решение приняла судебная коллегия Бишкекского горсуда.

По словам его адвоката Шарабидина Токтосунова, из 12 сторонников, вышедших на митинг 25 марта, отпустили только Анарбека Бейшенбекова — под домашний арест. Остальные, согласно решению Верховного суда, остались под стражей.

Напомним, Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти УК КР. По результатам расследования 26 марта ему предъявлено обвинение.

Решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Судом определено место содержания — СИЗО-1 Бишкека.

2 апреля Садыра Жапарова обнаружили на полу камеры с порезами на руке и шее и перевели в тюремный лазарет. По его словам, эти увечья он нанес себе сам.