Фракция СДПК никак не может рассмотреть вопрос поведения Жылдыз Мусабековой

В парламентской фракции никак не могут приступить к рассмотрению вопроса о поведении своей коллеги. Депутаты информируют, что Жылдыз Мусабекова, оскорбившая в телефонном разговоре журналистку Упель Анаркулову, заболела и не является на заседания фракции. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате депутатского объединения. Информацию подтвердил и лидер Иса Омуркулов.

По его словам, Мусабекова находится на больничном, поэтому и не приходит на второе подряд заседание фракции, где нардепы должны обсудить ее поведение.

Сама Мусабекова для комментариев недоступна. Ее помощник уверяет, что на телефонные звонки она отвечать не может, так как находится в больнице.

Отметим, Мусабекова нецензурно выражаясь, пообщалась с журналистом, угрожала ей и обвинила в распространении недостоверной информации. Упель Анаркулова выложила запись этого разговора в соцсеть.