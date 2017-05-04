Фракция социал-демократов обсудит поведение депутата Жылдыз Мусабековой

Парламентская фракция СДПК обсудит поведение коллеги Жылдыз Мусабековой. Об этом сообщает секретариат фракции.

Ранее в социальных сетях распространили аудиозапись разговора Жылдыз Мусабековой с журналистом. Депутат в телефонном разговоре принялась оскорблять корреспондента издания «Алиби» Упель Анаркулову. Жылдыз Мусабекова заявила, что журналист искажает информацию о ней и распространяет недостоверные сведения. Член фракции СДПК в нецензурных выражениях принялась угрожать Анаркуловой.

Пользователи раскритиковали Жылдыз Мусабекову за неподобающее поведение и нарушение депутатской этики, обвинив ее в попытке ограничить свободу слова. Сама депутат от комментариев пока воздерживается.

Секретариат фракции не уточняет, когда социал-демократы намерены обсудить поведение коллеги.