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Общество

Фракция социал-демократов обсудит поведение депутата Жылдыз Мусабековой

Парламентская фракция СДПК обсудит поведение коллеги Жылдыз Мусабековой. Об этом сообщает секретариат фракции.

Ранее в социальных сетях распространили аудиозапись разговора Жылдыз Мусабековой с журналистом. Депутат в телефонном разговоре принялась оскорблять корреспондента издания «Алиби» Упель Анаркулову. Жылдыз Мусабекова заявила, что журналист искажает информацию о ней и распространяет недостоверные сведения. Член фракции СДПК в нецензурных выражениях принялась угрожать Анаркуловой.

Пользователи раскритиковали Жылдыз Мусабекову за неподобающее поведение и нарушение депутатской этики, обвинив ее в попытке ограничить свободу слова. Сама депутат от комментариев пока воздерживается.

Секретариат фракции не уточняет, когда социал-демократы намерены обсудить поведение коллеги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51143/
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