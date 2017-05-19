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Общество

В Баткенской области семь девочек отравились химическим веществом

Накануне, 18 мая, в селе Бужум Баткенской области среди учеников седьмого класса средней школы зарегистрировано отравление химическим веществом. Всего пострадало семь детей (все девочки).

«В ходе эпидрасследования установлено, что ученик седьмого класса около 15.30 на перемене зажег в классе на окне шашку с фитилем, который он якобы нашел на улице. Почувствовав едкий сернистый запах, он убежал на улицу. После перерыва на уроках в классе находился 21 ученик. В 17.30, со слов учащихся, у некоторых появились затрудненное дыхание и подкашливание. Их госпитализировали в Баткенскую областную объединенную больницу, четверых — в детское отделение, троих — в реанимацию», — сообщили в Минздраве.

Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь: дезинтоксикационная инфузионная терапия, двум пострадавшим — кислородная терапия.

Сегодня в 09.00 дети, находившиеся в реанимации, переведены в детское отделение, их состояние стабилизировалось.

По словам координатора по здравоохранению Баткенской области Орозмамата Темирова, после утреннего обхода состояние детей удовлетворительное. Планируется выписка детей на амбулаторное лечение.

Напомним, недавно в Ноокене отравился 31 ребенок. Еще ранее в Балыкчи отравилось несколько школьников в результате распыления газового балончика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52184/
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