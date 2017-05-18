Завершить расследование по отравлению детей в Ноокене требуют от чиновников

Вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам по случаю массового отравления школьников в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

В частности, Министерству здравоохранения поручено совместно с МВД завершить расследование в установленные сроки; продолжить активную работу на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на туристических объектах и пунктах общественного питания, независимо от форм собственности. Совместно с органами местной власти проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам личной гигиены, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Министерству образования и науки КР поручено взять на постоянный контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в детских садах, школах, вузах.

Фонду обязательного медицинского страхования поручено в период возникновения вспышек и других чрезвычайных ситуаций обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения для экстренной закупки необходимых лекарств.