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Общество

Завершить расследование по отравлению детей в Ноокене требуют от чиновников

Вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам по случаю массового отравления школьников в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

В частности, Министерству здравоохранения поручено совместно с МВД завершить расследование в установленные сроки; продолжить активную работу на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на туристических объектах и пунктах общественного питания, независимо от форм собственности. Совместно с органами местной власти проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам личной гигиены, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Министерству образования и науки КР поручено взять на постоянный контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в детских садах, школах, вузах.

Фонду обязательного медицинского страхования поручено в период возникновения вспышек и других чрезвычайных ситуаций обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения для экстренной закупки необходимых лекарств.

Напомним, всего в больницу в Ноокене поступил 31 ребенок. На лечении остаются 6 детей. Причина отравления до сих пор не установлена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52074/
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