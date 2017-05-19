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Общество

Расследование дела бывшего депутата парламента Садыра Жапарова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата парламента Кыргызстана Садыра Жапарова завершено и направлено в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили в ГКНБ.

Генеральная прокуратура должна рассмотреть вопрос об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Напомним, 25 марта Жапарова задержали и доставили в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

На следующий день его заключили под стражу до окончания срока следствия с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52180/
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