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Общество

Belokon Holdings: Решение суда Кыргызстана не признают в Латвии

Компания Belokon Holdings, основателем которой является Валерий Белоконь, прокомментировала решение суда Кыргызстана в отношении гражданина Латвии. Об этом сообщила Blackpool Gazette.

Как отмечается, 12 мая в Кыргызстане «тайно созвано судебное заседание, на котором заочно вынесли обвинительный приговор в отношении граждан Латвии — бывшего акционера «Манас Банка» Валерия Белоконя и бывших должностных лиц Аниты Ласе, Юрия Качнова, Евгения Вербицкого». Каждого из них приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Belokon Holdings заявила, что адвокаты компании не получали официального уведомления о судебном заседании, и решение суда не может быть исполнено.

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«Кыргызстан допустил серьезные нарушения основополагающих принципов уголовного права, поэтому решение не будет признано и исполнено на территории Латвии, Европейского cоюза и в других цивилизованных странах», — заявил представитель компании.

МИД Латвии ранее сообщал: «Мы по-настоящему обеспокоены грубыми нарушениями основополагающих принципов уголовного права в этом деле со стороны отдельных представителей правоохранительных органов Кыргызстана. В этой связи Латвийская Республика оставляет за собой право на соответствующие ответные действия».

«Мы считаем, что суд вынес приговор в отместку за неблагоприятное для страны решение международного арбитражного суда, обязавшего Кыргызстан выплатить гражданину Латвии Валерию Белоконю компенсацию в размере $16,5 миллионов», — заявили в Belokon Holdings.

Представители холдинга напомнили, что в 2010 году, после государственного переворота в Кыргызстане, власти отняли принадлежащий Валерию Белоконю «Манас Банк».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52047/
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