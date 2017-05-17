В ГКНБ считают, что адвокаты Омурбека Текебаева затягивали изучение дела, поэтому они и установили сроки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела о коррупции в отношении депутата Омурбека Текебаева и других лиц завершено и 16 мая направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

Читайте по теме Дело Омурбека Текебаева передано в суд

Отмечается, что 25 апреля материалы уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства представлены обвиняемым Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову, а также их защитникам для ознакомления и снятия необходимых копий.

«Однако ввиду явного затягивания обвиняемыми и их защитниками ознакомления с материалами уголовного дела орган следствия установил ограниченный срок ознакомления — до 13 мая. После этого им вручили копии всех материалов уголовного дела, которое направили в суд», — прокомментировали в ГКНБ.

Напомним, адвокаты Омурбека Текебаева пожаловались на ГКНБ в Генеральную прокуратуру. Они считают, что их ограничили в возможности подробно рассмотреть дело. В результате защитники смогли изучить только два тома из семи.

Омурбека Текебаева обвиняют в коррупции. Его заключили под стражу 27 февраля.