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Общество

В ГКНБ считают, что адвокаты Омурбека Текебаева затягивали изучение дела

В ГКНБ считают, что адвокаты Омурбека Текебаева затягивали изучение дела, поэтому они и установили сроки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела о коррупции в отношении депутата Омурбека Текебаева и других лиц завершено и 16 мая направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

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Отмечается, что 25 апреля материалы уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства представлены обвиняемым Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову, а также их защитникам для ознакомления и снятия необходимых копий.

«Однако ввиду явного затягивания обвиняемыми и их защитниками ознакомления с материалами уголовного дела орган следствия установил ограниченный срок ознакомления — до 13 мая. После этого им вручили копии всех материалов уголовного дела, которое направили в суд», — прокомментировали в ГКНБ.

Напомним, адвокаты Омурбека Текебаева пожаловались на ГКНБ в Генеральную прокуратуру. Они считают, что их ограничили в возможности подробно рассмотреть дело. В результате защитники смогли изучить только два тома из семи.

Омурбека Текебаева обвиняют в коррупции. Его заключили под стражу 27 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51976/
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