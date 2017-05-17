Адвокаты Омурбека Текебаева протестуют против передачи его дела в суд

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева протестуют против передачи его дела в суд. Об этом ИА «24.kg» заявила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, адвокат лидера социалистов Чинара Джакупбекова подала жалобу, где говорится, что следственной группой ГКНБ, в производстве которой находилось уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева, допущен ряд нарушений УПК.

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В частности, она сама и ее подзащитный ознакомились только с первым и вторым томом дела из семи. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемый и защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления со всеми материалами.

Жалобу адвокаты подали в Генеральную прокуратуру.

Накануне дело Омурбека Текебаева передали в суд. Его обвиняют в коррупции. Под стражу его заключили 27 февраля.