Адвокаты Омурбека Текебаева протестуют против передачи его дела в суд

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева протестуют против передачи его дела в суд. Об этом ИА «24.kg» заявила юрист Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, адвокат лидера социалистов Чинара Джакупбекова подала жалобу, где говорится, что следственной группой ГКНБ, в производстве которой находилось уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева, допущен ряд нарушений УПК.
Жалобу адвокаты подали в Генеральную прокуратуру.
Накануне дело Омурбека Текебаева передали в суд. Его обвиняют в коррупции. Под стражу его заключили 27 февраля.