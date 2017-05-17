Кыргызстанки имитируют беременность, чтобы сохранить тайну усыновления. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, в государственном банке данных зарегистрировано 187 анкет детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от года до 18 лет. Они проживают в разных учреждениях (частных, специализированных, психоневрологических). При этом в очереди на усыновление стоит более 200 семей из числа граждан КР.

Жаныл Джумабаева отметила, что граждане КР хотят усыновлять/удочерять детей до 3–4 лет, чтобы сохранить тайну усыновления.

В детских учреждениях интернатного типа проживает 8 тысяч 888 детей, в том числе в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — чуть более тысячи детей.