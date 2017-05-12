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Общество

В Кыргызстане в интернатах растут почти 9 тысяч детей

По данным Министерства труда и социального развития КР, в детских учреждениях интернатного типа проживают 8 тысяч 888 детей, сообщили в ОБФ «Оэйсис».

В том числе в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 тысяча 80 детей, откуда каждый год выпускается в среднем 450 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет.

Они сталкиваются с проблемами поиска жилья, поступления в учебные заведения. Уровень образования в детских интернатах крайне низок, им сложно адаптироваться и интегрироваться в обществе. Часто выпускники детдомов становятся жертвами торговли людьми и преступлений.

Отмечено, что межведомственная рабочая группа при Минсоцразвития разработала проект положения о постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51548/
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