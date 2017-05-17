Причина отравления детей в Ноокене до сих пор не установлена

Причина отравления детей в Ноокенском районе до сих пор не установлена. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

По их данным, пробы воды оказались чистыми. Сейчас ждут результатов исследования промывных вод. Они будут готовы сегодня-завтра.

«Часть пациентов уже выписали домой. На лечении остается еще шесть школьников. После утреннего осмотра будут решать, кого из них оставлять, кого выписывать», — отметили в ведомстве.

Напомним, 12 мая в Ноокенском районе Джалал-Абадской области зафиксировали случай массового отравления в селе Тоскоол. Пострадали 25 учеников средней школы № 5 имени Токторбаева.