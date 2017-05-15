В Кыргызстане отключили аналоговое вещание

В Кыргызстане сегодня, 15 мая, отключили аналоговое вещание.

Телеканалы, напомним, с 15 апреля каждый день сообщали, сколько времени осталось до его отключения. Граждан призывали приобрести ресиверы как в филиалах «Кыргызтелекома», так и у частных поставщиков.

Ежегодно на аналоговое вещание тратили 250 миллионов сомов. С 2012 года Кыргызстан начал переходить на цифровое ТВ.

В социальном пакете телеканалов эфирного цифрового наземного вещания представлены как информационный, так и музыкально-развлекательный, детский, научно-образовательный и спортивный контенты.

Ранее глава Минкультуры Туголбай Казаков отмечал, что в 326 селах Кыргызстана с населением в 315 тысяч человек отключать аналоговое телевидение пока не будут — до установки ретрансляторов.