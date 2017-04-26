Минобразования КР утвердило дату проведения выпускных для одиннадцатиклассников

Министерство образования и науки КР утвердило дату и время проведения выпускных для учащихся 9-х и 11-х классов.
Торжественные мероприятия и выдача аттестатов о среднем общем образовании пройдут в школах 20 июня 2017 года в 10.00. Вручение свидетельств об основном общем образовании выпускникам девятых классов состоится 24 июня в 10.00.
За незаконные денежные сборы будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ.
Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время торжества несут директора школ и педагогические коллективы.
В дни выпускных будет организовано круглосуточное дежурство работников отделов безопасности, служб безопасности школ, правоохранительных органов и родителей.