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Общество

Минобразования КР утвердило дату проведения выпускных для одиннадцатиклассников

Министерство образования и науки КР утвердило дату и время проведения выпускных для учащихся 9-х и 11-х классов.

Торжественные мероприятия и выдача аттестатов о среднем общем образовании пройдут в школах 20 июня 2017 года в 10.00. Вручение свидетельств об основном общем образовании выпускникам девятых классов состоится 24 июня в 10.00.

За незаконные денежные сборы будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ.

Также запрещено проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время торжества несут директора школ и педагогические коллективы.

В дни выпускных будет организовано круглосуточное дежурство работников отделов безопасности, служб безопасности школ, правоохранительных органов и родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50586/
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