В Кыргызстане в 2017 году число преступлений с участием подростков возросло

За четыре месяца в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 81 преступление и происшествие с участием несовершеннолетних. Это на 7,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции об итогах служебной деятельности ОВД по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних сообщил начальник ИДН ГУОБ МВД КР Азамат Абдрахманов.

По его словам, в том числе подростки совершили 5 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 157 краж, 27 грабежей и 11 разбоев.

В то же время, сообщил начальник ИДН ГУОБ МВД, в отношении несовершеннолетних совершено 33 преступления сексуального характера. По 13 из них дела направлены в суд, одно дело прекращено, по 16 делам проводят расследование, 3 уголовных дела по разным причинам приостановлены.

Кроме того, как сообщил Азамат Абдрахманов, за четыре месяца зарегистрировано 47 фактов суицида среди несовершеннолетних. Это на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Покончили с жизнью 37 мальчиков и 10 девочек.

По данным ведомства, в 29 случаях причиной суицида стала ссора с родителями. Три ребенка покончили с собой из-за болезни, 9 — от неразделенной любви.

На профилактическом учете ИДН КР состоят 4 тысячи 850 подростков.

«Мы стали регистрировать все происшествия и преступления в отношении несовершеннолетних. И стараемся больше выявлять таких правонарушений», — сказал Азамат Абдрахманов.

Причинами преступности среди несовершеннолетних Азамат Абдрахманов называет недостаточную воспитательную работу в области общечеловеческих ценностей. А также неблагополучную обстановку в семьях, отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей, незанятость подростков в неучебное время и пропаганду в СМИ и интернет-играх культа насилия.