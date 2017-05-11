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Общество

Текебаев vs Ибраимов. Адвокат Омурбека Текебаева заявила отвод судье

Адвокат лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова заявила отвод судье. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

По ее словам, судья Бишкекского горсуда, где сейчас рассматривают апелляционную жалобу защиты Омурбека Текебаева, отклонил ходатайство о назначении лингвистической экспертизы выступления народного избранника, на которое обиделся мэр Бишкека Албек Ибраимов и потребовал взыскать с политика миллион сомов в свою пользу.

«Мы посчитали наше требование обоснованным, поскольку аналогичная ситуация произошла в суде по нашему иску против президента Алмазбека Атамбаева, когда он называл «Ата Мекен» «вонючей» партией. Судья Первомайского суда в обход норм ГПК назначает экспертизу на слово «сасык». Мы обжаловали, но нам отказали. При этом в совещательной комнате судья провел менее пяти минут и не зачитал полностью определение, мотивирующее отклонение нашего ходатайства. Поэтому я заявила ему отвод», — добавила Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, Первомайский районный суд принял решение в пользу Албека Ибраимова при рассмотрении иска мэра Бишкека, обвинившего Омурбека Текебаева в клевете и потребовавшего взыскать с него 1 миллион сомов в качестве компенсации ущерба за ущемленные честь и достоинство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51440/
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