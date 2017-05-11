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Общество

Где и сколько установят знаков «Эвакуатор»

В УПМ МВД КР рассказали ИА «24.kg», сколько планируется установить знаков «Эвакуатор» и где нельзя будет парковать машину.

Отмечается, что всего в республике установят 306 знаков «Эвакуатор», из них 135 появятся в Бишкеке. Парковку вдоль трассы запретят на центральных улицах столицы — на проспекте Чуй, улицах Абдрахманова, Киевской, Токтогула, Московской, Дэн Сяопина и других.

В УПМ отметили, что пока карта размещения знаков, как и точный список улиц в Бишкеке, где запретят парковку, находятся на согласовании.

Неправильно припаркованные автомобили начнут эвакуировать к концу мая. В УПМ отметили необходимость проведения тендера для выбора компании, которая будет эвакуировать автомобили нарушителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51429/
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