Ветерану труда в Новопокровке вручили не пустой конверт, а открытку

Ветерану труда Капасу Бокбаеву в Новопокровке вручили не пустой конверт, а открытку. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Новопокровского айыл окмоту Мирлан Кыдыкеев.

Отметим, что пользователь Facebook Диля Байбабаева в группе «Черный список» написала: «День Победы… Как интересно «поздравили» ветерана, труженика тыла Капаса Бокбаева в Новопокровском айыл окмоту Ысык-Атинского района, 85-летнего деда? Пригласить-то пригласили на празднование Дня Победы, вручив пустой конверт… Интересно, как же других ветеранов тыла поздравили в Кыргызстане? Зато отписывают такие суммы. Их осталась горсточка. Почему такое отношение к людям, прошедшим ВОВ?»

По словам Мирлана Кыдыкеева, Капас Бокбаев не является тружеником тыла или участником Великой Отечественной войны. «Он 1931 года рождения, в 1945-м ему было 14 лет, он тружеником тыла не являлся. По нашему айыл окмоту проходят 6 тружеников тыла, которые имеют на руках соответствующие удостоверения, и один участник ВОВ. Им мы раздавали по 10 тысяч сомов», — прокомментировал он.

Что касается конверта, по словам главы айыл окмоту, в нем была открытка от детей Новопокровской школы № 3. Школьники по своей инициативе поздравили участников митинга-реквиема открытками и гвоздиками. «На митинг, где мы чествовали ветеранов ВОВ, приглашали всех местных жителей. В том числе и Капаса Бокбаева, который является просто ветераном труда. Не знаю, почему такая информация прошла. Нас выставили в плохом свете», — отметил Мирлан Кыдыкеев.